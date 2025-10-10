SEP y gobierno estatal supervisan obras y entregan apoyos escolares en Ixtapaluca

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapaluca.- Autoridades
federales y estatales llevaron a cabo una jornada de supervisión y entrega de
apoyos en materia educativa, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y
mejorar las condiciones de aprendizaje en la región oriente de la entidad.
Mario Delgado Carrillo, titular de Secretaría de Educación Pública (SEP) y el titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel; visitaron la Escuela Secundaria Oficial No. 0796 “José Antonio Alzate” y supervisaron el avance de la construcción del nuevo CBTis No. 296, obra que busca ampliar la oferta educativa en nivel medio superior.
La inversión supera los 7.4 millones de pesos y ha permitido
beneficiar a 90 escuelas de nivel básico en Ixtapaluca, con la entrega de 5,381
artículos de mobiliario escolar como mesas, sillas, pintarrones y archiveros,
beneficiando a cerca de 21,000 estudiantes.
A nivel estatal, más de 1.6 millones de estudiantes reciben
apoyos a través de programas federales como las Becas Benito Juárez y la Beca
Rita Cetina, impulsadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que
encabeza Mario Delgado Carrillo, en coordinación con el gobierno federal
presidido por Claudia Sheinbaum.
En el ámbito de la salud escolar, el programa “Vive saludable, vive feliz” ha realizado valoraciones médicas a 1.5 millones de estudiantes de nivel básico, con una meta de llegar a 3 millones. Estas acciones se alinean con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, que promueve hábitos saludables, mejores entornos de aprendizaje y la formación de una generación más sana.
