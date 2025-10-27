Sheinbaum, Gómez y Brugada anuncian inició del tramo Santa Fe - Observatorio del Tren El Insurgente

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. CDMX.- Con la mira
puesta en el futuro del transporte metropolitano, la Presidenta de México,
Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la Gobernadora del Estado de México, Delfina
Gómez Álvarez, y la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina,
encabezaron en Álvaro Obregón el anuncio del arranque del tramo Santa Fe–Observatorio
del Tren Interurbano “El Insurgente”, cuya operación está prevista para finales
de enero de 2026.
Durante el acto, Sheinbaum informó que “a partir de ahora
inicia el periodo de pruebas... son alrededor de tres meses de pruebas... a
finales de enero del 2026 ya se podrá usar para toda la población”. La
mandataria mexiquense, Delfina Gómez, destacó la coordinación entre los tres
niveles de gobierno: “Seguiremos trabajando con ese proyecto... para darle
mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos y sé que lo vamos a lograr con tu
apoyo.”
con la capital del país.” El recorrido simbólico del evento inició en la estación Santa Fe, continuó en Vasco de Quiroga y culminó en Observatorio, donde los asistentes pudieron constatar los avances de la obra.
Con una longitud total de 58 kilómetros, siete estaciones y 16 trenes, “El Insurgente” ofrecerá un viaje de apenas 40 minutos entre Toluca y la Ciudad de México, beneficiando a más de cinco millones de habitantes y atendiendo una demanda estimada de 240 mil usuarios diarios. Desde su apertura parcial en 2023, el sistema ha transportado ya a más de 12 millones de pasajeros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión