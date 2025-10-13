Sube pasaje mínimo a $14 pesos: Cambia la tarifa del transporte público en EdoMéx
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Los
bolsillos de los usuarios del transporte público en el Estado de México
sentirán un nuevo golpe: la tarifa mínima sube de $12 a $14 pesos por los
primeros 5 kilómetros recorridos. El ajuste fue aprobado por la Secretaría de
Movilidad del Estado de México (SEMOV) y publicado en la Gaceta Oficial el
pasado viernes.
Según las autoridades, el aumento responde al alza de
precios en refacciones y combustibles; aunque aún se mantendrá el apoyo a los
adultos mayores con credencial INAPAM, quienes seguirán pagando $12 pesos, y
los niños menores de 5 años viajarán gratis.
Pero no solo sube la tarifa, los transportistas tendrán que
ponerse las pilas. Están obligados a restructurar el servicio, mantener limpias
sus unidades, dar mantenimiento oportuno, tener seguros vigentes, instalar
videovigilancia, y capacitar a sus operadores con todos los documentos en
regla, incluyendo licencia y certificado toxicológico. Además, deberán renovar
vehículos, usar la cromática oficial, y pasar la revisión físico-mecánica,
cumpliendo con todo lo que dicta la Ley de Movilidad del EdoMéx y demás
reglamentos.
Ante esto, ya se han presentado al menos 290 quejas con
respecto al alza, asegurando que este cambió afectará drásticamente a las
familias mexiquenses, ya que la gran mayoría no solo utiliza un transporte al día,
además de verse reflejado el pago en los kilómetros recorridos.
Así que, si usted usa combis o micros, aliste dos pesitos más... porque desde este miércoles, subirse costará más.
