lunes, 13 de octubre de 2025

Sube pasaje mínimo a $14 pesos: Cambia la tarifa del transporte público en EdoMéx


Sube pasaje mínimo a $14 pesos: Cambia la tarifa del transporte público en EdoMéx

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Los bolsillos de los usuarios del transporte público en el Estado de México sentirán un nuevo golpe: la tarifa mínima sube de $12 a $14 pesos por los primeros 5 kilómetros recorridos. El ajuste fue aprobado por la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV) y publicado en la Gaceta Oficial el pasado viernes.

Según las autoridades, el aumento responde al alza de precios en refacciones y combustibles; aunque aún se mantendrá el apoyo a los adultos mayores con credencial INAPAM, quienes seguirán pagando $12 pesos, y los niños menores de 5 años viajarán gratis.

Pero no solo sube la tarifa, los transportistas tendrán que ponerse las pilas. Están obligados a restructurar el servicio, mantener limpias sus unidades, dar mantenimiento oportuno, tener seguros vigentes, instalar videovigilancia, y capacitar a sus operadores con todos los documentos en regla, incluyendo licencia y certificado toxicológico. Además, deberán renovar vehículos, usar la cromática oficial, y pasar la revisión físico-mecánica, cumpliendo con todo lo que dicta la Ley de Movilidad del EdoMéx y demás reglamentos.

Ante esto, ya se han presentado al menos 290 quejas con respecto al alza, asegurando que este cambió afectará drásticamente a las familias mexiquenses, ya que la gran mayoría no solo utiliza un transporte al día, además de verse reflejado el pago en los kilómetros recorridos.

Así que, si usted usa combis o micros, aliste dos pesitos más... porque desde este miércoles, subirse costará más.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 