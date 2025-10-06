Sujeto ebrio arrolla a más de 20 personas durante Carvanal de San Francisco Tlalcilalcalpan. Intentan lincharlo.
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Almoloya de Juárez.-
Durante la tradicional celebración del Carnaval de San Francisco
Tlalcilalcalpan, un hombre presuntamente bajo los efectos del alcohol aceleró
su automóvil a fondo, atropellando a más de veinte personas que participaban en
el evento, lo que desató el caos en las calles. La acompañante del conductor
también fue señalada como parte de este trágico suceso.
La multitud, enardecida y también intoxicadas de alcohol, reaccionó con violencia. Intentaron prender fuego a las ambulancias y quisieron linchar al conductor y a la mujer que lo acompañaba.
Agentes municipales llegaron para controlar la situación,
pero fueron superados por la muchedumbre, por lo que se tuvo que solicitar el
apoyo de la Policía Estatal y la Guardia Nacional.
Hasta el momento se reportan más de veinte personas heridas, mientras que fuentes extraoficiales indican que podrían haber dos fallecidos, aunque las autoridades no lo han confirmado oficialmente. La fiesta de carnaval terminó en tragedia y caos en esta ocasión para la comunidad.
