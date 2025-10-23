Tecámac brilla con el “Camino de los Muertos”: Ayuntamiento impulsa a productores de cempasúchil
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- A pocos
días de la celebración del Día de Muertos, los campos de Tecámac se han
transformado en una vibrante mar naranja.
Localidades como San Lucas Xolox, Reyes Acozac y San Pedro
Atzompa están cubiertas por la tradicional flor de cempasúchil, fortaleciendo
la economía campesina y la tradición.
La administración de la presidenta Rosi Wong Romero ha
brindado apoyo técnico y logístico a los agricultores, que este año proyectan
una cosecha de más de 40 hectáreas, con una derrama económica estimada en un
millón de pesos.
Este impulso busca asegurar que la flor de 20 pétalos de
Tecámac adorne los altares de todo el Valle de México, con ventas en panteones,
mercados locales y la Central de Abastos de Ecatepec.
“Preservar nuestras tradiciones también significa apoyar a
quienes las hacen posible. Cada flor que nace en nuestro campo representa
historia, trabajo y orgullo de Tecámac”, señaló Wong Romero.
El cempasúchil, cuyo nombre en náhuatl significa “flor de
veinte pétalos”, no sólo embellece las ofrendas, sino que simboliza el camino
luminoso que guía a las almas hacia el mundo de los vivos.
Su origen se remonta a una antigua leyenda prehispánica, donde el dios del sol transforma a una mujer llamada Xóchitl en esta flor, como muestra de amor eterno hacia su amado.
