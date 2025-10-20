Terror en obra negra: dos ejecutados y dos detenidos en Aculco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Aculco.- La
comunidad de San Pedro Denxhi se vio abruptamente interrumpida la mañana de
este sábado, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de
México realizaron un operativo que culminó con el hallazgo de dos personas sin
vida al interior de una casa en construcción, ubicada sobre la carretera que
conecta con San Ildefonso.
La acción policial se derivó de una llamada anónima recibida
el pasado 15 de octubre al número nacional de emergencias 911, en la que se
reportaba la desaparición de una persona del sexo masculino. Tras las primeras
indagatorias, agentes estatales se trasladaron al inmueble señalado y
descubrieron los cuerpos sin vida de dos individuos, uno de los cuales podría
corresponder al desaparecido.
En el lugar fueron detenidos dos sujetos, identificados como
Gerardo “N” de 30 años y Óscar “N” de 24, quienes fueron sorprendidos por los
uniformados cuando aún permanecían en la escena. Durante la inspección, los
oficiales localizaron una escopeta calibre 16, misma que fue asegurada como
parte de la evidencia.
De manera preliminar, las autoridades no descartan la
vinculación de los detenidos con una célula delictiva con presunta operación en
la región y supuestos orígenes en el estado de Michoacán. Los sospechosos
fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se les leyeron
sus derechos conforme a la ley y quedaron a disposición de las autoridades
competentes para determinar su situación legal.
Mientras tanto, el inmueble permanece acordonado por peritos y elementos ministeriales, quienes realizan las diligencias correspondientes como parte de la investigación en curso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión