Trabajadores temporales ganan terreno en tareas especializadas
Ciudad de México, 21 octubre de 2025. Los trabajadores
temporales están alcanzando niveles similares a los empleados fijos en la
realización de tareas especializadas y de apoyo operativo. La más reciente Encuesta de Expectativas de
Empleo de ManpowerGroup detectó que 24% de las organizaciones ya emplea a
trabajadores de este tipo para tareas especializadas y 19% planea sumarse a
esta dinámica.
Como tradicionalmente ocurre, el apoyo en periodos de alta
demanda sigue siendo una de las principales situaciones para contratar personal
temporal, por ejemplo, en sectores como servicios y comercio en épocas de fin
de año.
Sin embargo, el estudio muestra que las organizaciones
recurren cada vez más a esquemas eventuales para cubrir funciones
administrativas (13%), atención al cliente (14%) y apoyo operativo (15%),
reflejando una transformación en la forma en que las empresas estructuran sus equipos
y gestionan el talento.
“Estamos viendo cómo la temporalidad se consolida como una herramienta estratégica, no como una solución provisional. Las compañías necesitan adaptarse a ciclos de producción más cortos y a la volatilidad del mercado; contar con fuerza laboral flexible permite responder con agilidad sin comprometer la calidad o la productividad”, detalló Alberto Alesi, Director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.
Esta evolución indica que las empresas mexicanas buscan
modelos híbridos, donde convivan plantillas permanentes con talento
especializado por proyecto o en momentos clave para el desarrollo de negocios.
Además, las empresas que tienen necesidades de contratación
fluctuantes, como aquellas en sectores estacionales o en crecimiento rápido,
pueden beneficiarse enormemente del talento temporal.
Por ejemplo, en el sector tecnológico la combinación de
personal permanente y eventual sirve para
impulsar la innovación. Mientras los empleados permanentes se dedican al
desarrollo de productos fundamentales, los trabajadores temporales aportan
conocimientos especializados para proyectos específicos.
“Los trabajadores eventuales han pasado de cubrir tareas operativas básicas a desempeñar funciones técnicas y especializadas de corta duración, acompañadas en muchos casos de procesos de capacitación”, detalló el Director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.
