Tragedia en Ecatepec cobra la vida de dos pequeños
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- El rugido
de una grúa fuera de control selló el destino de dos pequeños en la Colonia
Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec, en una escena que heló la sangre de todo
aquel que presenció el brutal accidente sobre la avenida Adolfo López Mateos,
mejor conocida como la R1.
Era una tarde común, hasta que una motocicleta, en la que
viajaban un hombre adulto junto a sus dos pequeños, de apenas 6 años y 10 años
de edad, fue embestida sin piedad por una grúa tipo plataforma que circulaba a
exceso de velocidad.
Testigos afirman que la grúa no solo los impactó, sino que
arrastró la pequeña unidad varios metros. El papá, herido y desorientado,
intentó pedir ayuda, pero los pequeños ya no mostraban señales de vida cuando
arribaron los servicios de emergencia.
El conductor de la grúa, al ver lo que había hecho, intentó
darse a la fuga, pero no contaba con el valor de los vecinos, quienes lograron
detenerlo unas calles más adelante y lo entregaron a las autoridades. Ahora se
encuentra en manos del Ministerio Público y podría enfrentar cargos por
homicidio culposo, según el Código Penal del Estado de México.
Las autoridades locales se han visto obligadas a levantar la
voz y exigir medidas urgentes como mayor vigilancia en avenidas principales y
zonas escolares, respeto a los límites de velocidad y campañas que insistan en
la responsabilidad al volante, especialmente cuando se trata de proteger la
vida de los más indefensos.
Hoy, Ecatepec llora a dos pequeños cuyos sueños fueron apagados por la imprudencia de un conductor. La justicia tiene la palabra.
