Transportistas anuncian mega bloqueo en la CDMX y EdoMéx
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Este miércoles 29
de octubre de 2025, la Ciudad de México y el Estado de México, vivirán una
jornada de paros y bloqueos sin precedentes, cuando la Fuerza Amplia de
Transportistas (FAT) lleve a cabo una movilización masiva en demanda de un
ajuste en los precios del transporte público. La manifestación, que se
extenderá a lo largo de varias horas, busca que las tarifas del transporte
capitalino se alineen con las que actualmente se aplican en el Estado de
México, un movimiento que afectará gravemente la circulación en las principales
arterias viales de la ciudad.
Desde tempranas horas, los accesos a la capital se verán
obstruidos por bloqueos simultáneos que comenzarán alrededor de las 06:30
horas. Según los organizadores, la movilización afectará puntos clave de la red
de transporte de la ciudad, extendiéndose hasta las 11:30 horas, durante la
hora pico matutina. Aunque la duración inicial está estimada en un lapso de 4 a
6 horas, no se descarta que las protestas se alarguen dependiendo de la
respuesta de las autoridades.
Los puntos de bloqueo serán los siguientes:
Norte / México–Pachuca: Paradero Indios Verdes. Habrá un
bloqueo total en Insurgentes Norte, Calzada Ticomán, Av. 608 (San Juan de
Aragón) y Calzada San Juan de Aragón, lo que afectará la conexión con Circuito
Interior, Montevideo y La Raza. Este bloqueo iniciará de 06:30 a 07:00 horas.
Oriente / México–Puebla: Cabeza de Juárez – Santa Martha
Acatitla. Se bloquearán ambos sentidos de Calzada Ignacio Zaragoza, la
Autopista México–Puebla, Av. Texcoco, Bordo de Xochiaca y Pantitlán, lo que
afectará el tránsito desde Nezahualcóyotl y Los Reyes. El bloqueo comenzará de
06:30 a 07:15 horas.
Sur / México–Cuernavaca: Calzada de Tlalpan y Taxqueña. Se bloquearán Tlalpan (de Viaducto a Tasqueña), la Carretera Federal a Cuernavaca, Calzada Ermita Iztapalapa, Canal de Miramontes y los accesos a Calzada del Hueso. Este bloqueo iniciará de 06:45 a 07:30 horas.
Poniente / México–Toluca: Observatorio – Constituyentes.
Habrá bloqueos en Av. Constituyentes (de Las Torres a Observatorio), la
Autopista México–Toluca, Av. Vasco de Quiroga y Carlos Lazo, lo que afectará a
las zonas de Santa Fe y Tacubaya. Este bloqueo comenzará de 07:00 a 07:30
horas.
Centro y Nodos Internos: Circuito Interior, Periférico y
Viaducto. Habrá bloqueos intermitentes en Circuito Interior (tramos Norte, Río
Consulado, Oceanía, Chapultepec) y en Anillo Periférico (en sus cuatro zonas).
También se podrían generar cierres parciales en Viaducto Miguel Alemán. Estos
bloqueos se realizarán de 07:30 a 10:00 horas.
Las autoridades han solicitado a la ciudadanía que tome
precauciones y busque rutas alternas, ya que los trastornos viales serán
significativos en casi todas las zonas de la ciudad. La FAT ha insistido en que
la protesta es una medida necesaria ante la creciente diferencia de tarifas
entre el transporte de la Ciudad de México y el Estado de México, y ha
advertido que las movilizaciones podrían prolongarse si las autoridades no
acceden a sus demandas.
Por lo tanto, se espera una mañana de caos vial que pondrá a prueba la paciencia de miles de capitalinos. La situación podría agravarse si no hay acuerdos entre los transportistas y las autoridades gubernamentales, lo que ha generado incertidumbre sobre el impacto a largo plazo de esta protesta.
