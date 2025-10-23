Tras balacera liberan a secuestrados y arrestan a banda armada en Villa de Allende
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Villa de Allende.-
La madrugada de hoy, un operativo explosivo dejó en jaque a presuntos
criminales originarios de Michoacán. Diez detenidos, armas y rescate de dos
víctimas fue el saldo tras una balacera en San Pablo Malacatepec.
Todo comenzó cuando las autoridades recibieron el reporte de una persona privada de su libertad. Al llegar al domicilio, fueron recibidos a balazos por dos tipos que intentaron correr, pero uno fue capturado tras una persecución a pie.
Los diez detenidos fueron identificados como Pedro “N” de 39
años, David “N” de 20, Luis “N” de 19, Rafael “N” de 29 años, Edwin “N” de 31,
Alberto “N” de 23 años, Nancy “N” de 30, Jessica “N” de 31, Berenice “N” de 22 y
Enediht “N” de 28 años.
Durante su detención, se les encontró fusiles AK-47,
Beretta, AR15, cargadores, cascos, chalecos balísticos y ropa camuflajeada.
Además, liberaron a un hombre y una mujer que estaban secuestrados.
Los presuntos delincuentes ya están bajo custodia en la Fiscalía de Toluca, donde enfrentarán a la ley. La Secretaría de Seguridad, SEDENA y Guardia Nacional dejaron claro que no habrá tregua contra la delincuencia.
