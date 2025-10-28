martes, 28 de octubre de 2025

Vecinos entregan a presunto abusador de menor en Ecatepec


Vecinos entregan a presunto abusador de menor en Ecatepec

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Casi se vive un linchamiento el día de ayer en la colonia Tablas del Pozo, en Ecatepec, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvieron a un hombre señalado de haber realizado tocamientos sexuales a una menor de edad, cuando fue sorprendido por pobladores que no dudaron de intentar hacer justicia por propia mano

Vecinos mantenían retenido al individuo mientras exigían justicia acompañada de una ronda de golpes hacia el sospechoso. Al llegar, los agentes de la Policía de Género, adscritos al Mando Unificado Zona Oriente, escucharon la denuncia de una mujer que lo acusó directamente del hecho, por lo que procedieron a su detención.

El sujeto, identificado como José “N” de 41 años, fue arrestado y trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 