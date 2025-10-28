Vecinos entregan a presunto abusador de menor en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Casi se
vive un linchamiento el día de ayer en la colonia Tablas del Pozo, en Ecatepec,
cuando elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvieron
a un hombre señalado de haber realizado tocamientos sexuales a una menor de
edad, cuando fue sorprendido por pobladores que no dudaron de intentar hacer
justicia por propia mano
Vecinos mantenían retenido al individuo mientras exigían
justicia acompañada de una ronda de golpes hacia el sospechoso. Al llegar, los
agentes de la Policía de Género, adscritos al Mando Unificado Zona Oriente, escucharon
la denuncia de una mujer que lo acusó directamente del hecho, por lo que
procedieron a su detención.
El sujeto, identificado como José “N” de 41 años, fue arrestado y trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.
