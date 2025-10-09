Video: Jauría de perros casi la mata a mordidas en Ixtapaluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapaluca.- El
pasado domingo se convirtió en pesadilla para una mujer en la Glorieta de la
Unidad Habitacional Palmas 1, cuando una jauría de seis perros de distintos
tamaños y colores la atacó, en un hecho que duró apenas un minuto… pero que
pudo costarle la vida.
La víctima, fue sorprendida por las fieras que la mordieron en cada parte que podían, dejándola visiblemente acorralada. De no ser por un automovilista que pasaba por la zona y que asustó a los perros con su vehículo, el desenlace habría sido trágico. El buen samaritano logró subir a la mujer a su auto y ponerla a salvo.
Todo quedó registrado por una cámara de seguridad, lo que
permitió a las autoridades identificar el problema. Algunos fueron capturados
en la vía pública, mientras que otros se esconden en un predio privado.
Vecinos del lugar denuncian que este no es un caso aislado
ya que aseguran ya van al menos 12 ataques similares y que las autoridades
"no hacen nada hasta que pasa una desgracia".
El Gobierno Municipal de Ixtapaluca informó que ya trabaja en la localización y aseguramiento de todos los animales implicados.
