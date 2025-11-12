miércoles, 12 de noviembre de 2025

A punta de pistola querían extorsionar a comerciante en Acolman: Cuatro detenidos el saldo

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- En una acción fulminante, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lograron cumplimentar una orden de aprehensión contra cuatro presuntos extorsionadores que mantenían bajo amenaza a un comerciante del municipio de Acolman.

Los detenidos, identificados como Carlos “N”, Mario Alberto “N”, Evelin “N” y Yuliana Karina “N”, fueron capturados tras una intensa labor de investigación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, cuando intentaban evadir a la justicia en el municipio de Texcoco.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 26 de septiembre de 2025, la víctima, un vendedor de productos de limpieza que trabajaba desde su camioneta, fue interceptado en la calle Valle de Lerma, colonia Real del Valle, en Tepexpan, Acolman, por un grupo de individuos que descendieron de un vehículo blanco.

Sin titubeos, los delincuentes le apuntaron con armas de fuego y, al más puro estilo del crimen organizado, se identificaron como integrantes de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, exigiendo una fuerte cantidad de dinero y el pago de una cuota semanal a cambio de “dejarlo trabajar tranquilo”.

Con las pruebas recabadas, el Agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, misma que fue cumplida de manera precisa y sin disparos. Los cuatro implicados fueron trasladados bajo un dispositivo de seguridad y puestos a disposición de la autoridad judicial, donde enfrentarán cargos por el delito de extorsión.

Las autoridades recordaron que, conforme a la ley, los detenidos deben ser considerados inocentes hasta que un juez dicte una sentencia condenatoria.

Mientras tanto, los comerciantes de Acolman respiran con alivio, sabiendo que la justicia mexiquense sigue firme contra la delincuencia que intenta amedrentar a quienes viven del trabajo honrado.

“La justicia tarda, pero llega”.

