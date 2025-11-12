A punta de pistola querían extorsionar a comerciante en Acolman: Cuatro detenidos el saldo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- En una
acción fulminante, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM) lograron cumplimentar una orden de aprehensión contra cuatro
presuntos extorsionadores que mantenían bajo amenaza a un comerciante del
municipio de Acolman.
Los detenidos, identificados como Carlos “N”, Mario Alberto
“N”, Evelin “N” y Yuliana Karina “N”, fueron capturados tras una intensa labor
de investigación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de
México, cuando intentaban evadir a la justicia en el municipio de Texcoco.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el 26 de
septiembre de 2025, la víctima, un vendedor de productos de limpieza que
trabajaba desde su camioneta, fue interceptado en la calle Valle de Lerma,
colonia Real del Valle, en Tepexpan, Acolman, por un grupo de individuos que descendieron
de un vehículo blanco.
Sin titubeos, los delincuentes le apuntaron con armas de
fuego y, al más puro estilo del crimen organizado, se identificaron como
integrantes de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, exigiendo una fuerte
cantidad de dinero y el pago de una cuota semanal a cambio de “dejarlo trabajar
tranquilo”.
Con las pruebas recabadas, el Agente del Ministerio Público
solicitó la orden de aprehensión, misma que fue cumplida de manera precisa y
sin disparos. Los cuatro implicados fueron trasladados bajo un dispositivo de
seguridad y puestos a disposición de la autoridad judicial, donde enfrentarán
cargos por el delito de extorsión.
Las autoridades recordaron que, conforme a la ley, los
detenidos deben ser considerados inocentes hasta que un juez dicte una
sentencia condenatoria.
Mientras tanto, los comerciantes de Acolman respiran con
alivio, sabiendo que la justicia mexiquense sigue firme contra la delincuencia
que intenta amedrentar a quienes viven del trabajo honrado.
“La justicia tarda, pero llega”.
