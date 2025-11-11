Actualizan el reglamento de tránsito del Estado de México: prioridad para peatones y ciclistas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- El Gobierno del
Estado de México ha dado a conocer una reforma al Reglamento de Tránsito, con
el objetivo de reducir los accidentes, salvar vidas y garantizar una movilidad
más segura para todos los usuarios de las vías, especialmente los niños.
La reforma introduce importantes modificaciones para
proteger a peatones, ciclistas, motociclistas, usuarios del transporte público
y automovilistas. Entre las principales novedades destacan la eliminación de
las multas fijas, que serán sustituidas por sanciones proporcionales según el
número de infracciones cometidas, sin aumentar los montos vigentes.
Además, se implementará el uso de infracciones
"inteligentes" en carriles confinados y ciclovías, con señalización
adecuada y un sistema de derecho de audiencia para los infractores.
A partir del 25 de noviembre, quedará prohibido circular,
detenerse o realizar maniobras en los carriles confinados y ciclovías, quienes
transiten por la vía deberán ceder el paso a ciclistas y peatones.
Los motociclistas deberán ser mayores de 18 años y contar
con una licencia obtenida tras aprobar un examen teórico. Se impondrá el uso
obligatorio de casco, particularmente para los niños y adolescentes que no puedan
sujetarse adecuadamente.
El gobierno destinará recursos para mejorar la
infraestructura vial, con un enfoque en la construcción de espacios seguros
para peatones y ciclistas, así como la implementación de señales más visibles y
equipos de control para sancionar invasiones a carriles exclusivos.
Con esta reforma, se busca crear un entorno vial más
equitativo y seguro para todos los ciudadanos, promoviendo una convivencia
armónica entre los distintos usuarios de la vía pública.
El nuevo reglamento entrará en vigor el 25 de noviembre de este año. Para más detalles, los ciudadanos podrán consultar la actualización en la Gaceta del Gobierno dando click aquí
