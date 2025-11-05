Agarran a asaltante infraganti en La Paz
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. La Paz.- La calma en
la colonia La Magdalena Atlicpac, se rompió ayer por la tarde con un violento
asalto a transeúnte que dejó a vecinos en estado de shock, todo en las
inmediaciones de las calles Independencia y Libertad.
De acuerdo con reportes oficiales, Alejandro “N” de 26 años, amagó a un peatón para despojarlo de dinero en efectivo, pero su intento de huida terminó frustrado por la rápida intervención de la Policía Municipal y elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), quienes patrullaban la zona.
Tras recibir un alertamiento vía radio sobre el robo, los
uniformados acudieron de inmediato al lugar y lograron retener al presunto
delincuente en flagrancia, evitando que pudiera escapar. Durante la detención,
se le leyeron sus derechos conforme a la ley y se le informó sobre el
constitutivo del delito.
El detenido fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica y enfrentará las consecuencias de envidiar lo ajeno. Mientras tanto, los vecinos de la zona no pueden quitarse de la mente el susto que provocó la presencia de un delincuente armado y temerario en pleno corazón de su colonia.
