Agarran a cuatro con droga y un revolver en Tlalnepantla
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tlalnepantla.- Anoche,
un operativo de seguridad y vigilancia coordinado entre la Secretaría de
Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal terminó con la captura de
cuatro sujetos que, según las autoridades, estarían ligados a una banda
dedicada al robo con violencia y narcomenudeo en la zona metropolitana.
Los hechos se registraron sobre la calle Periférico del
Panteón, en la colonia Lázaro Cárdenas, cuando los uniformados realizaban recorridos.
Fue entonces cuando un Volkswagen Beetle color gris llamó la atención de los
agentes, ya que en su interior, los ocupantes se mostraron nerviosos y se
observó que uno de ellos manipulaba un revolver.
Al intentar ser abordados por los policías, los individuos
emprendieron la huida en reversa, pero la maniobra resultó inútil, pues las
unidades oficiales les cerraron el paso en cuestión de segundos.
Tras ser sometidos, los presuntos delincuentes fueron
identificados como Carlos “N”, de 21 años; Miguel “N” de 25; Diego “N” de 26 y
Jair “N” de 29. Durante la inspección al vehículo, los uniformados localizaron
un arma de fuego corta tipo revólver calibre .38 especial, varios cartuchos
útiles, además de 36 envoltorios con sustancia con características del cristal
y 9 con hierba seca.
De acuerdo con las primeras indagatorias, los detenidos
podrían formar parte de una célula delictiva que opera entre Tlalnepantla y
Ecatepec, extendiendo sus tentáculos hasta las alcaldías Gustavo A. Madero y
Azcapotzalco en la CDMX.
Los cuatro sujetos fueron informados de sus derechos y trasladados ante la autoridad competente, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión