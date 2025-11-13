jueves, 13 de noviembre de 2025

Agarran a cuatro con droga y un revolver en Tlalnepantla


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tlalnepantla.- Anoche, un operativo de seguridad y vigilancia coordinado entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal terminó con la captura de cuatro sujetos que, según las autoridades, estarían ligados a una banda dedicada al robo con violencia y narcomenudeo en la zona metropolitana.

Los hechos se registraron sobre la calle Periférico del Panteón, en la colonia Lázaro Cárdenas, cuando los uniformados realizaban recorridos. Fue entonces cuando un Volkswagen Beetle color gris llamó la atención de los agentes, ya que en su interior, los ocupantes se mostraron nerviosos y se observó que uno de ellos manipulaba un revolver.

Al intentar ser abordados por los policías, los individuos emprendieron la huida en reversa, pero la maniobra resultó inútil, pues las unidades oficiales les cerraron el paso en cuestión de segundos.

Tras ser sometidos, los presuntos delincuentes fueron identificados como Carlos “N”, de 21 años; Miguel “N” de 25; Diego “N” de 26 y Jair “N” de 29. Durante la inspección al vehículo, los uniformados localizaron un arma de fuego corta tipo revólver calibre .38 especial, varios cartuchos útiles, además de 36 envoltorios con sustancia con características del cristal y 9 con hierba seca.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los detenidos podrían formar parte de una célula delictiva que opera entre Tlalnepantla y Ecatepec, extendiendo sus tentáculos hasta las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco en la CDMX.

Los cuatro sujetos fueron informados de sus derechos y trasladados ante la autoridad competente, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

