“¡Ámate, tócate y cuídate!”: Jornadas de prevención contra el cáncer de mama ya supera las 12 mil pacientes
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La
Secretaría de Salud del Estado de México, a través del Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM), llevó a cabo las jornadas “Ámate, tócate y cuídate”,
en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, con el fin de
prevenir un problema a futuro.
Bajo la dirección de la Secretaria de Salud, Macarena
Montoya Olvera, las acciones se realizaron en los 125 municipios de la entidad,
con la participación de 19 jurisdicciones sanitarias, acercando los servicios
de prevención y atención médica a cada rincón del territorio mexiquense.
Durante estas jornadas, se atendió a más de 12 mil mujeres y
se otorgaron más de 59 mil servicios gratuitos, entre ellos consultas médicas,
orientación en salud, atención nutricional y psicológica, mastografías,
ultrasonidos mamarios, colposcopias, citologías cervicovaginales y talleres de
autoexploración, además de la aplicación de vacunas y referencias a unidades
especializadas.
Como parte de las actividades complementarias, se realizaron caminatas, encuentros con mujeres sobrevivientes y se compartieron testimonios de fortaleza y esperanza, reafirmando que la detección temprana salva vidas.
