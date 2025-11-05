Aseguran caja seca con mercancía de casi medio millón de pesos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teoloyucan.- Elementos
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) lograron dar con una
caja seca abandonada, cargada con mercancía valuada en casi 400 mil pesos, que
había sido robada días atrás.
El hallazgo se registró sobre la avenida Tratados de
Teoloyucan, en la colonia San Sebastián, cuando los azules notaron una enorme
caja blanca estacionada en aparente estado de abandono, en una zona poco
transitada.
Al acercarse con cautela, los agentes descubrieron que se
trataba de una unidad marca Great Dane, color blanco, repleta de 14 tarimas con
cajas de cartón que llevaban la leyenda “Papel Aluminio”.
Ante esto, los policías aseguraron el perímetro y
solicitaron apoyo al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y
Calidad (C5), desde donde se confirmó que la caja seca contaba con reporte de
robo vigente.
Sin perder tiempo, los guardianes del orden resguardaron la preciada carga y la trasladaron ante la autoridad competente, donde se presentó la denuncia correspondiente. Hasta el momento, no hay detenidos, pero las investigaciones siguen su curso para dar con los responsables.
