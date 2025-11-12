Aseguran pipa y toma de huachicol en Polotitlán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Polotitlán.- En las
inmediaciones de la comunidad de Celayita, Polotitlán, se registró un operativo
coordinado entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y
Petróleos Mexicanos (PEMEX), donde se logró ubicar una toma clandestina de gas
LP, que ponía en riesgo a los habitantes de la zona.
El despliegue se originó tras un reporte de baja presión en
los ductos que atraviesan la región. Al llegar al sitio, los uniformados
hallaron una pipa marca Freightliner, color blanco, aparentemente abandonada
sobre un camino empedrado. La unidad presentaba el manómetro desconectado, sin
poder determinar si transportaba carga alguna.
A escasos 250 metros del vehículo, los técnicos de PEMEX
confirmaron la presencia de una toma ilícita conectada al ducto principal de
gas LP. De inmediato, la Policía Estatal acordonó el área, asegurando el
perímetro y evitando cualquier riesgo de explosión.
El vehículo y la toma clandestina quedaron bajo resguardo de
las autoridades, mientras personal especializado de PEMEX realiza las maniobras
de sellado y control del punto afectado.
Las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para dar con los responsables de este nuevo golpe al patrimonio nacional.
