miércoles, 12 de noviembre de 2025

Aseguran predio con mercancía robada valuada en más de 9 millones de pesos


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Coyotepec.- La Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad del Estado, desmantelaron un predio donde se escondía un botín valuado en más de 9 millones de pesos, producto de violentos asaltos a transportistas.

El cateo se realizó en la colonia La Planada, municipio de Coyotepec, tras una denuncia por el robo de un tractocamión ocurrido el pasado 5 de noviembre en la Ex Hacienda San José La Teja, en Tepotzotlán.

Ahí, los guardianes del orden aseguraron seis cajas secas, cuatro tractocamiones, tres camiones tipo rabón, un vehículo tipo dolly y toneladas de mercancía: colchones, jabones, refrescos y soluciones salinas, además de productos de origen chino.

Durante la operación fueron detenidos cinco sujetos, identificados como Francisco “N”, Eric Daniel “N”, Alejandro “N”, y los cubanos Maikol “N” y Dairon “N”, señalados por su probable participación en delitos de secuestro exprés y robo con violencia.

Las investigaciones apuntan a que los implicados interceptaron a su víctima, un chofer de transporte de carga, la amenazaron con armas de fuego, la privaron de su libertad por varias horas y se llevaron el tráiler con todo y mercancía.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que definirá su situación en las próximas horas, mientras la Fiscalía sigue la pista de otros posibles involucrados.

