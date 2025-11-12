Aseguran predio con mercancía robada valuada en más de 9 millones de pesos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Coyotepec.- La Fiscalía
mexiquense y la Secretaría de Seguridad del Estado, desmantelaron un predio
donde se escondía un botín valuado en más de 9 millones de pesos, producto de
violentos asaltos a transportistas.
El cateo se realizó en la colonia La Planada, municipio de
Coyotepec, tras una denuncia por el robo de un tractocamión ocurrido el pasado
5 de noviembre en la Ex Hacienda San José La Teja, en Tepotzotlán.
Ahí, los guardianes del orden aseguraron seis cajas secas, cuatro tractocamiones, tres camiones tipo rabón, un vehículo tipo dolly y toneladas de mercancía: colchones, jabones, refrescos y soluciones salinas, además de productos de origen chino.
Durante la operación fueron detenidos cinco sujetos,
identificados como Francisco “N”, Eric Daniel “N”, Alejandro “N”, y los cubanos
Maikol “N” y Dairon “N”, señalados por su probable participación en delitos de
secuestro exprés y robo con violencia.
Las investigaciones apuntan a que los implicados interceptaron
a su víctima, un chofer de transporte de carga, la amenazaron con armas de
fuego, la privaron de su libertad por varias horas y se llevaron el tráiler con
todo y mercancía.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que definirá su situación en las próximas horas, mientras la Fiscalía sigue la pista de otros posibles involucrados.
