Asesinan a disparos a líder tianguista en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Un
violento ataque armado se registró en la colonia Río de Luz la tarde del
miércoles, cuando el estruendo de las balas sacudió la Avenida Suterm, dejando
un saldo trágico.
Según testimonios, dos hombres a bordo de una motocicleta
negra aparecieron de improviso, se aproximaron a un grupo de personas y
abrieron fuego sin mediar palabra, para luego perderse entre las calles.
En el lugar quedó tendido Jesús Gabriel “N” de 42 años,
conocido líder de la agrupación “Unidos por el Bienestar del Comercio”, quien
en esos momentos repartía lugares para el tianguis navideño. A unos metros,
también cayó Uziel Arturo “N” de 29 años, mecánico de un taller cercano. Ambos
fueron alcanzados por los proyectiles y perdieron la vida de inmediato.
Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal,
Marina, Secretaría de Seguridad estatal y paramédicos del SUEM, quienes nada
pudieron hacer: las víctimas ya no presentaban signos vitales.
Los agresores huyeron a bordo de la motocicleta, sin que hasta el momento se tenga rastro de ellos, mientras la comunidad permanece consternada por la violencia que volvió a golpear al municipio, el más peligroso del Estado de México.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión