Avanza mejoramiento urbano en el boulevard Teotihuacán - Maquixco

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- Con el
objetivo de mejorar la infraestructura vial y potenciar el desarrollo turístico
en la región, Mario Paredes de la Torre, presidente municipal de Teotihuacán,
sostuvo una reunión clave con los vecinos de Santa María Maquixco, la colonia
El Palomar Maquixco y los Ejidos de San Agustín Actípac. Juntos, trabajarán
para asegurar que el proyecto del Boulevard Teotihuacán-Maquixco se realice de
manera eficiente y a tiempo.
Esta obra, que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado de México, dará inicio con una serie de trabajos que incluyen la rehabilitación integral de la vialidad, desde la mejora en la infraestructura hidráulica y sanitaria hasta la creación de ciclovías y áreas verdes.
El proyecto promete beneficiar tanto a los habitantes de la zona como a los miles de turistas que visitan la emblemática zona arqueológica de Teotihuacán y aquellos que transitan hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
“La finalidad es garantizar una mayor movilidad, seguridad y
un acceso más ágil, tanto para nuestros vecinos como para los visitantes.
Además, fortalecerá la actividad comercial y turística, lo que será una gran
oportunidad para muchas familias de la región”, comentó Paredes de la Torre.
La primera etapa del proyecto incluye la rehabilitación de
la carpeta asfáltica, la instalación de nuevas tomas de agua y drenaje, así
como la construcción de una ciclovía al centro de la vialidad. También se mejorarán
las banquetas y se implementarán sistemas de drenaje pluvial, lo que permitirá
reducir los encharcamientos y fallas en el drenaje.
Se estima que los trabajos beneficien directamente a miles de habitantes y usuarios de transporte público, mejorando las condiciones de movilidad y haciendo más atractiva la zona tanto para el turismo nacional como internacional.
