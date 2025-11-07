viernes, 7 de noviembre de 2025

Ayuntamiento de Mexicaltzingo pide disculpas públicas por abuso policial tras investigaciones de la CODHEM


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea Mexicaltzingo.- En un inesperado giro de los acontecimientos, el Ayuntamiento de Mexicaltzingo, bajo la mirada vigilante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), tuvo que ofrecer disculpas públicas por una serie de atroces abusos cometidos por sus propios policías municipales.

Durante meses de investigaciones, se destaparon violaciones alarmantes a los derechos humanos de ciudadanos inocentes entre marzo y junio de 2023, periodos en los que el municipio de Mexicaltzingo fue escenario de torturas, agresiones físicas, y hasta privaciones de libertad ilegales.

29 de marzo de 2023, dos detenidos frente a una casa fueron brutalmente golpeados, uno de ellos sufrió fracturas en el rostro teniendo que ser operado.

25 de abril de 2023, un hombre fue arrestado y mantenido más de dos horas en la comisaría sin ser presentado ante el juez, y encima fue agredido por el jefe de turno.

19 de junio de 2023, una mujer fue detenida, esposada a una silla durante horas, y sufrió de toques eléctricos con un taser en la nuca por parte de un policía corrupto que intentaba aprovecharse.

El Cabildo de Mexicaltzingo no tuvo más remedio que dar la cara frente a los medios y a las víctimas, reconociendo públicamente la violación de derechos humanos cometida por sus fuerzas de seguridad, incluyendo la vulneración de la integridad, el uso excesivo de la fuerza y hasta la tortura física y psicológica.

¡Pero eso no es todo! El municipio de Capulhuac también se vio obligado a disculparse el pasado 30 de septiembre de 2025, tras ser señalado por la CODHEM en la Recomendación 14/2025 por múltiples violencias cometidas por la expresidenta municipal.

Aunque no lo parezca, las denuncias realizadas pueden dar sorpresas positivas.

