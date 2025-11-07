Ayuntamiento de Mexicaltzingo pide disculpas públicas por abuso policial tras investigaciones de la CODHEM
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea Mexicaltzingo.- En un
inesperado giro de los acontecimientos, el Ayuntamiento de Mexicaltzingo, bajo
la mirada vigilante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
(CODHEM), tuvo que ofrecer disculpas públicas por una serie de atroces abusos
cometidos por sus propios policías municipales.
Durante meses de investigaciones, se destaparon violaciones
alarmantes a los derechos humanos de ciudadanos inocentes entre marzo y junio
de 2023, periodos en los que el municipio de Mexicaltzingo fue escenario de
torturas, agresiones físicas, y hasta privaciones de libertad ilegales.
29 de marzo de 2023, dos detenidos frente a una casa fueron
brutalmente golpeados, uno de ellos sufrió fracturas en el rostro teniendo que
ser operado.
25 de abril de 2023, un hombre fue arrestado y mantenido más
de dos horas en la comisaría sin ser presentado ante el juez, y encima fue
agredido por el jefe de turno.
19 de junio de 2023, una mujer fue detenida, esposada a una
silla durante horas, y sufrió de toques eléctricos con un taser en la nuca por
parte de un policía corrupto que intentaba aprovecharse.
El Cabildo de Mexicaltzingo no tuvo más remedio que dar la
cara frente a los medios y a las víctimas, reconociendo públicamente la
violación de derechos humanos cometida por sus fuerzas de seguridad, incluyendo
la vulneración de la integridad, el uso excesivo de la fuerza y hasta la
tortura física y psicológica.
¡Pero eso no es todo! El municipio de Capulhuac también se
vio obligado a disculparse el pasado 30 de septiembre de 2025, tras ser
señalado por la CODHEM en la Recomendación 14/2025 por múltiples violencias
cometidas por la expresidenta municipal.
Aunque no lo parezca, las denuncias realizadas pueden dar sorpresas positivas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión