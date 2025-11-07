Bobby Pulido llega a Puebla con su gira de despedida “Por la puerta grande” en el auditorio metropolitano
El escenario del Auditorio Metropolitano de Puebla se
apresta a vibrar con una mezcla de nostalgia y celebración cuando el destacado
exponente del género tejano-mexicano, Bobby Pulido, arribe el próximo 28 de
febrero de 2026 como parte de su gira de despedida “Por la puerta grande”. Este
concierto marcará un momento clave en su trayectoria: el cierre de un capítulo
musical que ha acompañado a generaciones de seguidores y el inicio de otro
rumbo vital para el artista. Los boletos están a la venta en el Sistema
Superboletos.
Originario de Edinburg, Texas, Bobby Pulido es hijo del
también legendario músico tejano Roberto Pulido, por lo que la música lo vio
crecer desde la infancia. Aquel joven que irrumpió en 1995 con su álbum debut
Desvelado —que alcanzó la tercera posición en la lista de Regional Mexican
Albums de Billboard en Estados Unidos y se certificó como platino— dejó clara
su misión: llevar la música tejana a públicos más jóvenes y mezclar raíces
mexicanas con el país-gigante al norte.
La noche en Puebla tendrá un carácter doble: será tanto una
exaltación de la carrera de Pulido como un acto de comunión con su público, que
podrá revivir esos himnos que marcaron épocas como “Desvelado”, “Se murió el
amor”, “Le pediré”, “Ojalá y te animes”, “Enséñame” y “Otra como tú”. Cada uno
de esos títulos cargados de emoción y ritmo servirá de puente entre el ayer y
el presente, entre quienes crecieron al compás de su voz y quienes lo verán por
primera vez en directo bajo esa bandera de despedida.
Aunque su anuncio de retiro de los escenarios y su deseo de dedicar nuevas energías a la vida política generaron eco en la prensa especializada, la gira por México aparece como la oportunidad clave para cerrar con dignidad y aplauso una etapa. De este modo, la cita en el Auditorio Metropolitano recobra valor simbólico: no solo un concierto más, sino una lectura abierta de legado, transición y agradecimiento.
Los boletos para esta velada ya están disponibles desde el
13 de octubre a través del sistema Superboletos y en los puntos autorizados,
incluida la taquilla del recinto poblano. Los precios van de los $575 (balcón
superior) hasta los $2 530 en zona Gran VIP, con escalas intermedias que reflejan
las distintas opciones para vivir la experiencia. Esta política de venta
anticipada adelanta que el espectáculo será de gran convocatoria y merece
planificación por parte de los aficionados.
Para la industria de la música regional mexicana y del tex-mex,
este concierto adquiere relevancia adicional: representa la culminación de una
trayectoria que influenció a multitud de artistas y reafirma la vigencia de
géneros que muchas veces se consideran en el pasado. Pulido, con su voz,
guitarra y presencia escénica, construyó puentes entre ambos lados de la
frontera, entre lo tradicional y lo comercial, entre el acordeón y la balada,
entre la nostalgia y la innovación.
En este escenario poblano, el público tendrá la oportunidad
de convertirse en testigo y en actor de ese cierre emotivo. Cada palmada, cada
coro, cada guitarrada será parte de un ritual colectivo donde la música
trasciende el mero espectáculo para convertirse en memoria viva. Y cuando Bobby
Pulido cante esos versos que tantos corearon, no solo evocará su propia
historia, sino la historia de un género, la historia de un público que bailó,
soñó y compartió momentos al ritmo tejano-mexicano.
Así pues, el 28 de febrero de 2026 apunta a ser una fecha significativa dentro del calendario de eventos de música regional mexicana en Puebla. Para quienes han compartido la trayectoria de Pulido, será un acto de cierre y celebración; para quienes se suman por primera vez, será una oportunidad de conectar con un legado. El Auditorio Metropolitano será el escenario donde la nostalgia se encuentre con el presente, y donde, al fin, se diga “por la puerta grande”.
