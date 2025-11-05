Buscan a asesino de tres por disputa de estacionamiento en Acolman
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acolman.- La
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) busca intensamente a
Roberto Carlos “N”, un ex policía auxiliar conocido en redes sociales como “El
Custodio”, señalado como el presunto autor de un triple homicidio que
conmocionó a la colonia Real del Valle.
El violento suceso, que dejó tres personas muertas, escaló a
partir de una disputa vecinal de meses por el estacionamiento de una camioneta
colectiva frente al domicilio del agresor.
El enfrentamiento se desató el domingo por la tarde tras una
nueva discusión. Roberto Carlos, quien según testimonios, ya había amenazado en
repetidas ocasiones a sus vecinos, disparó a un matrimonio que vivía enfrente.
Un taquero de la zona, también vecino, intentó intervenir
con un cuchillo para auxiliar a la pareja, pero fue abatido a tiros por el
agresor. Antes de huir, “El Custodio” hirió con un rozón de bala al hijo del
matrimonio, quien intentó detenerlo.
Tras el crimen, el ex policía grabó y difundió un video en
sus redes sociales admitiendo haber matado a las víctimas y asegurando haber
actuado en “defensa propia”. En el clip, el agresor sostenía el arma homicida
mientras alegaba que las víctimas eran “invasoras de casas” y lo amenazaban.
Sin embargo, los vecinos desmintieron inmediatamente esta
versión, confirmando que la raíz del conflicto era exclusivamente la disputa
por el lugar de estacionamiento de la camioneta.
La FGJEM ha iniciado una carpeta de investigación por homicidio. Las autoridades han indicado que, gracias al video publicado por el propio agresor y a los testimonios, “El Custodio” se encuentra plenamente identificado. Se ha desplegado un operativo de búsqueda para su localización y detención, esperándose resultados en las próximas horas.
