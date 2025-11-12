Buscan capacitar a más de 40 mil operadores del transporte público en primeros auxilios, seguridad vial y prevención de violencia de género.
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En Tlalnepantla,
con el propósito de mejorar la calidad y seguridad del servicio de transporte
en la entidad, el Gobierno del Estado de México, anunció el inicio del “Programa
de Capacitación para Operadores del Transporte Público” durante una firma de
convenio, programa que comenzará en enero de 2026 y tendrá cobertura en siete
municipios mexiquenses: Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Ecatepec,
Tequixquiac, Toluca y Valle de Bravo.
La meta es capacitar a más de 40 mil operadores en temas de
primeros auxilios, desarrollo humano, seguridad vial, mecánica básica, marco
normativo del transporte y prevención de la violencia de género.
El programa se implementará mediante un convenio de
colaboración entre la Secretaría de Movilidad (Semov), la Secretaría del
Trabajo y el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo
Industrial (ICATI). La capacitación tendrá un costo simbólico de 340 pesos y
otorgará certificación avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ICATI.
Ante esto, el Secretario del Trabajo, Norberto Morales
Poblete, destacó que esta iniciativa “forma parte del compromiso del Gobierno
mexiquense por impulsar políticas públicas que generen bienestar, dignifiquen
el trabajo y fortalezcan la movilidad en la entidad”.
Por su parte, el Secretario de Movilidad, Daniel Andrés Sibaja González, subrayó la relevancia de la coordinación interinstitucional para ofrecer “un servicio de transporte digno y seguro, reconociendo la labor diaria de las y los transportistas”.
