Buscan la creación de juzgados LIBRES para atender la violencia de género en el Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En la
sesión número 207 de la Mesa de Paz, el Gobierno del Estado de México anunció
el impulso al proyecto de los Juzgados LIBRES (Libres de Violencia y con
Perspectiva de Género), una iniciativa que busca ofrecer atención integral a
víctimas y prevenir delitos relacionados con la violencia de género.
La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez subrayó la importancia
de la colaboración entre el Poder Judicial, la Fiscalía estatal, la Secretaría
de las Mujeres, la Secretaría de Salud y otras dependencias para afinar el
modelo de estos nuevos juzgados especializados.
“A través de estos juzgados se busca atender, con
perspectiva de género, a las víctimas y prevenir posibles delitos en esta
materia. La colaboración y coordinación nos permite un #EdoMéx seguro para las
mexiquenses”, expresó Gómez Álvarez.
Entre los principales temas abordados se incluyeron el
fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, la profesionalización
del personal, el uso de tecnología para seguimiento de órdenes de protección, y
el diseño de mecanismos de evaluación de riesgos.
Como parte de las próximas acciones, se anunció una visita
al estado de Oaxaca el próximo viernes, con el objetivo de conocer la operación
de un juzgado similar y recuperar buenas prácticas para adaptar el modelo al
contexto mexiquense.
El proyecto de los juzgados LIBRES busca ser una apuesta por un sistema judicial más cercano, preventivo y con enfoque de derechos humanos, en un estado donde la violencia de género sigue siendo uno de los principales retos de seguridad y justicia.
