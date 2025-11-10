¡Cae en el Oro! Detienen a hombre con arma de fuego en plena calle
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. El Oro.- Escándalo
en El Oro. Un hombre fue detenido por las autoridades tras ser sorprendido
portando un arma de fuego, un cargador y varios cartuchos útiles, en un
operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM),
la Guardia Nacional y la Policía Municipal.
El arresto ocurrió en la localidad de La Magdalena Morelos,
una zona conocida por su actividad rural. Durante un recorrido de vigilancia
rutinario, las fuerzas de seguridad detectaron a un hombre actuando de manera
sospechosa, lo que motivó un rápido operativo de inspección.
Al realizarle la inspección preventiva, las autoridades
encontraron un arma de fuego, un cargador y varios cartuchos útiles. El
detenido, identificado como Martín “N”, de 35 años, no pudo justificar su
posesión ni demostrar que contaba con los permisos necesarios para portar el
arma. La situación se agravó aún más cuando se confirmó que no existía ningún
registro legal que lo avalara para tener dicho armamento.
El hombre fue inmediatamente arrestado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Toluca, donde se llevará a cabo el proceso judicial que determinará su futuro.
