Cae presunto huachicolero infraganti en Aculco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Aculco.- Tras un
operativo coordinado entre autoridades estatales y municipales, elementos de la
Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) dieron con una toma
clandestina de hidrocarburo escondida entre milpas y conectada a ductos de
PEMEX. El hallazgo destapó una operación ilícita que podría haber estado
funcionando desde hace tiempo en la zona rural.
Los hechos se registraron cuando durante los recorridos del
Agrupamiento de Servicios Especiales de Seguridad (ASES) sobre la carretera San
Francisquito–Encinillas, en la localidad de La Esperanza, los uniformados
toparon con un vehículo blanco tipo Freightliner, equipado con un enorme tanque
para gas LP.
En cuanto los agentes se aproximaron, el chofer intentó
darse a la fuga, pero fue alcanzado y asegurado a unos metros. El vehículo,
totalmente lleno de combustible, levantó sospechas inmediatas.
A escasos 20 metros del sitio, los oficiales encontraron una
manguera negra que conducía directamente a una toma clandestina. Personal
especializado de PEMEX arribó al punto para clausurar y asegurar la conexión
ilícita, que aparentemente permitía la extracción de hidrocarburo de los ductos
federales.
El conductor, quien dijo llamarse Nicandro “N” de 32 años, fue
trasladado junto con la pipa de 12 mil litros de capacidad y demás indicios
ante la autoridad correspondiente.
Tras el aseguramiento, se notificó a Seguridad Física de
PEMEX, que se encargó del resguardo definitivo de la toma.
El detenido y los objetos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Toluca, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.
