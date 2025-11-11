Camilo Séptimo, Aterciopelados y Elefantes encabezan el Festival Mariachi Elástico, producido por Artemisa Music
En un ambiente de inspiración y arte vivo, Carlos Ann, uno
de los músicos más emblemáticos de Cataluña, ofreció una rueda de prensa
acompañado de Alejandro Pámanes y Eduardo Carrillo, directores de Artemisa
Music, para anunciar dos acontecimientos que marcarán la agenda cultural de
2026: su esperado concierto Una noche ígnea con El Tigre del Congrés, el
próximo 30 de enero de 2026 en el Centro Cultural Roberto Cantoral, y el
Festival Mariachi Elástico, una celebración que reunirá a figuras de la talla
de Camilo Séptimo, Aterciopelados, Shinova, Elefantes, Javiera Mena y un
artista sorpresa el 28 de febrero de 2026 en Sala Urbana, antes conocido como
Foro 360, en Naucalpan, Estado de México.
La conferencia tuvo lugar en el moderno foro PlayHaus by
Totalplay, espacio que se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro
más relevantes para la comunidad artística y los creadores de contenido en la
Ciudad de México. Con su sistema audiovisual de vanguardia, su atmósfera cálida
y su diseño pensado para el diálogo entre la tecnología y la creatividad,
PlayHaus reafirma su papel como incubadora de ideas, lanzamientos y
experiencias que nutren la nueva escena musical del país.
Durante la presentación, Alejandro Pámanes, director de
Artemisa Music, destacó la importancia de este espacio para la industria
creativa: “PlayHaus by Totalplay no es solo un foro, es un aliado. Aquí las
ideas cobran cuerpo y los proyectos encuentran una acústica perfecta para
nacer. Nos emociona poder presentar este tipo de propuestas en un lugar que
entiende la sensibilidad de los artistas.”
Por su parte, Carlos Ann habló con la voz templada de quien
convierte la palabra en música y el silencio en eco. “Este lugar tiene algo
mágico —dijo mirando el escenario de PlayHaus—. Aquí se respira respeto por la
creación. Es el tipo de sitio donde las canciones pueden contarse antes de
cantarse.”
El músico catalán anunció oficialmente su regreso al
escenario con El Tigre del Congrés, un álbum legendario grabado originalmente
en los estudios Musart de la Ciudad de México junto al guitarrista Juan Carlos
Allende, que ahora revive bajo un nuevo enfoque sonoro y espiritual. “No es
nostalgia —explicó—, es un regreso al origen con otros oídos, con otra piel. El
tigre nunca se fue, solo aprendió a esperar su momento.”
El concierto Una noche ígnea con El Tigre del Congrés, que
tendrá lugar en el Centro Cultural Roberto Cantoral, será un ritual escénico
que cruzará lo acústico, lo electrónico y lo poético. Ann estará acompañado por
Juan Carlos Allende, Saukey Liy (de Los Macorinos) y Marcela Viejo, en una
experiencia que promete “no solo interpretaciones, sino visiones”, según
adelantó el propio artista.
La conferencia en PlayHaus by Totalplay también sirvió de
marco para anunciar oficialmente el Festival Mariachi Elástico, una de las
propuestas más innovadoras del próximo año, producida por Artemisa Music. El
encuentro se llevará a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en Sala Urbana, un
recinto que se distingue por su gran acústica y su diseño moderno, ideal para
una experiencia sonora de alto nivel.
Alejandro Pámanes destacó que este festival “no busca solo
mezclar géneros, sino provocar emociones colectivas”. En palabras del
productor: “El mariachi y el rock comparten la misma fuerza vital, el mismo
grito que nace del alma. Queremos que los artistas que admiramos se apropien de
esta fusión con respeto, pero también con fuego.”
El Festival Mariachi Elástico contará con un cartel de lujo:
Camilo Séptimo, Aterciopelados, Shinova, Elefantes, Javiera Mena y un artista
sorpresa que será revelado en las próximas semanas. Los boletos están
disponibles a través del sistema Passline, y la expectación entre el público es
enorme.
Eduardo Carrillo, coproductor de Artemisa Music, añadió que
este proyecto busca abrir caminos para nuevas formas de escuchar y sentir la
música. “Artemisa siempre ha apostado por la calidad, por lo distinto, por lo
que conmueve. PlayHaus y Totalplay nos dan el entorno ideal para seguir
construyendo esa narrativa: tecnología al servicio del arte, no al revés.”
En un momento de la charla, Pámanes volvió a subrayar la
relevancia del espacio anfitrión: “PlayHaus by Totalplay representa el futuro
de la creación cultural en México. Su infraestructura es impecable, pero lo más
importante es su filosofía: apoyar a quienes transforman la música en
experiencia y la experiencia en comunidad.”
Entre guitarras, declaraciones y una energía que osciló entre la emoción y el compromiso artístico, la conferencia dejó claro que 2026 será un año clave para Carlos Ann, Artemisa Music y la expansión de propuestas que desafían etiquetas. La cita está marcada: el 30 de enero, el Centro Cultural Roberto Cantoral vibrará con El Tigre del Congrés, y un mes después, el 28 de febrero, Sala Urbana se convertirá en el epicentro del Festival Mariachi Elástico, donde el rock se vestirá de charro y el mariachi abrazará la electricidad de la modernidad.
