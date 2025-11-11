“Caminemos Seguras”: Instalan luminarias y botones de pánico en municipios con alerta de género
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- El
gobierno del Estado de México impulsa la estrategia "Caminemos
Seguras" con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana en los
municipios del Estado de México con Alerta de Violencia de Género. Esta
iniciativa busca transformar el entorno urbano para recuperar espacios públicos
y ofrecer un entorno más seguro y accesible para las mujeres.
A través de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de las
Mujeres y la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, se están
llevando a cabo diversas obras en los municipios de Chalco, Chimalhuacán,
Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán,
Valle de Chalco, Nezahualcóyotl y Toluca. Las mejoras incluyen la instalación
de luminarias, cámaras de vigilancia y botones de pánico conectados al C5, así
como trabajos de pavimentación y construcción de banquetas y guarniciones en
calles claves de estos municipios.
Las acciones de infraestructura están diseñadas no solo para
mejorar la calidad de vida de las mujeres, sino también para fomentar la
seguridad pública y recuperar espacios que favorezcan la convivencia. Entre las
principales calles intervenidas se encuentran la Avenida Primero de Mayo en
Cuautitlán Izcalli, la Avenida Maravillas en Ecatepec, y las calles Emiliano
Zapata y Benito Juárez en Toluca, entre otras.
El programa tiene como meta fortalecer la seguridad en estos lugares mediante una transformación urbanística con perspectiva de género, lo que permitirá que más mujeres se sientan protegidas y con la libertad de transitar por sus comunidades sin temor.
