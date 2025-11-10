Capacita Grupo Relámpagos a personal médico y paramédico en evacuación aeromédica
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zumpango.- Con el
objetivo de reforzar las capacidades operativas y de seguridad en
procedimientos de evacuación aeromédica, el “Grupo Relámpagos” del Estado de
México llevó a cabo el curso “Medidas Integrales de Seguridad en Evacuación
Aeromédica (MISEA 2025)”, dirigido a 20 médicos y paramédicos del Hospital
Regional de Alta Especialidad de Zumpango y la Cruz Roja Mexicana, Delegación
Estado de México.
El curso, que se enmarca dentro del Programa de Capacitación
Continua de la Oficialía Mayor del Estado de México, tiene como meta mejorar la
seguridad y optimizar los tiempos de respuesta en la evacuación de pacientes
críticos; además, se busca fortalecer la coordinación interinstitucional entre
los diferentes actores en situaciones de emergencia o desastre.
Este curso es solo una de las 47 capacitaciones programadas
para el año 2025, con el objetivo de mantener al personal actualizado y
preparado para enfrentar cualquier contingencia de manera efectiva.
Con más de 28 años de trayectoria, el Programa de Capacitación Continua sigue fortaleciendo las habilidades del personal médico y de rescate, garantizando la profesionalización de quienes enfrentan las emergencias más críticas.
