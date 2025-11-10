lunes, 10 de noviembre de 2025

Capacita Grupo Relámpagos a personal médico y paramédico en evacuación aeromédica


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zumpango.- Con el objetivo de reforzar las capacidades operativas y de seguridad en procedimientos de evacuación aeromédica, el “Grupo Relámpagos” del Estado de México llevó a cabo el curso “Medidas Integrales de Seguridad en Evacuación Aeromédica (MISEA 2025)”, dirigido a 20 médicos y paramédicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y la Cruz Roja Mexicana, Delegación Estado de México.

El curso, que se enmarca dentro del Programa de Capacitación Continua de la Oficialía Mayor del Estado de México, tiene como meta mejorar la seguridad y optimizar los tiempos de respuesta en la evacuación de pacientes críticos; además, se busca fortalecer la coordinación interinstitucional entre los diferentes actores en situaciones de emergencia o desastre.

Este curso es solo una de las 47 capacitaciones programadas para el año 2025, con el objetivo de mantener al personal actualizado y preparado para enfrentar cualquier contingencia de manera efectiva.

Con más de 28 años de trayectoria, el Programa de Capacitación Continua sigue fortaleciendo las habilidades del personal médico y de rescate, garantizando la profesionalización de quienes enfrentan las emergencias más críticas.

