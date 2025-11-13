Capacitan a policías mexiquenses en lengua de señas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En un
esfuerzo por fortalecer la atención inclusiva a la ciudadanía, la Secretaría de
Seguridad del Estado de México (SSEM), a través de su Unidad de Servicios
Médicos y Apoyo a la Población, llevó a cabo el “Taller introductorio a la
Importancia de la Lengua de Señas Mexicana”, impartido por la Academia de
Lengua de Señas Mexicana del DIF Estado de México (DIFEM).
Durante la jornada, 25 elementos policiales participaron
activamente en esta capacitación, cuyo propósito es mejorar la comunicación y
el servicio hacia personas sordomudas, especialmente en situaciones de
emergencia.
La dependencia estatal destacó que este esfuerzo forma parte
del eje transversal “Construcción de la paz y seguridad” del Plan de Desarrollo
Estatal 2023–2029, reafirmando su compromiso con una policía más humana, empática
y cercana a la población.
Aunado, se informó que los participantes continuarán su proceso de acreditación formal en Lengua de Señas Mexicana, cumpliendo con la norma correspondiente y dando un paso firme hacia una seguridad verdaderamente incluyente.
