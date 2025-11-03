Cierre de vialidades en el Estado de México por mega marcha de transportistas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Cuautitlán Izcalli.-
En un comunicado urgente, la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la
República Mexicana A.C. informó que este lunes 3 de noviembre se llevará a cabo
una Mega Marcha con destino al Zócalo Capitalino, en protesta por la
desaparición de su compañero transportista Fernando Galindo, originario de Jilotepec,
Estado de México.
La movilización partirá desde diversos puntos del Estado de México, como Jilotepec, Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec y Tepoztotlán, entre otros. La protesta busca exigir justicia, seguridad y la presentación con vida de Fernando Galindo, además de visibilizar la creciente ola de secuestros y extorsiones que afecta a la entidad.
Se anticipa que esta marcha provocará el cierre de
importantes vialidades y el colapso del tráfico en rutas clave, por lo que se
recomienda tomar precauciones al circular por las principales autopistas y
caminos que conectan con la Ciudad de México y municipios del Estado de México.
Los transportistas demandan acciones inmediatas por parte de
los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad en las carreteras y
poner fin a la violencia que afecta al sector.
Los manifestantes concluyeron con un enérgico llamado: “Basta de extorsiones y secuestros en el Estado de México.” El gobierno estatal y federal aún no ha emitido un pronunciamiento respecto a esta movilización.
