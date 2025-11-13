Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez inauguran obras educativas en Zumpango
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zumpango.- La
Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México,
Delfina Gómez, inauguraron la ampliación y rehabilitación de espacios
educativos en el Centro de Estudios de Bachillerato 9/16 y la Secundaria “Diego
Rivera”, con una inversión superior a 26 millones de pesos.
Las obras incluyeron la construcción de dos nuevos edificios
con sala de cómputo, laboratorio y oficinas administrativas, así como la
rehabilitación de aulas, baños, biblioteca y salón de usos múltiples. Además,
se equipó el bachillerato con mobiliario y tecnología.
En su intervención, Sheinbaum señaló que “Estoy empeñada en que todas y todos los que salen de la secundaria vayan directito a la preparatoria y que si salen de la preparatoria y quieren estudiar la universidad vayan directito a la universidad o al tecnológico. Todas y todos tenemos derecho a la educación.”
Por su parte, Gómez destacó el apoyo integral de la
administración federal al Estado de México. “No solamente en educación, nos ha
apoyado en movilidad, salud, nuestros campesinos y artesanos, y por eso nos
sentimos muy contentos.”, dijo.
Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública,
resaltó que la educación es un derecho y anunció la construcción de más
preparatorias en Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl,
Tecámac y Texcoco, con apoyo de la Gobernadora.
A la entrega de obras asistieron Tania Rodríguez Mora, Subsecretaria de Educación Media Superior; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Hernando Peniche Montfort, Director General del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa; Ignacio Escamilla Trejo, director del bachillerato 9/16, Eduardo Castillo Rivera, director de la secundaria “Diego Rivera”, así como estudiantes de los dos planteles.
