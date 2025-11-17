Crecen plantaciones sustentables de maguey en apoyo a la cadena mezcalera
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Autoridades estatales anunciaron que la región sur avanza con paso firme hacia una economía forestal más sólida gracias al impulso de plantaciones sustentables de agave mezcalero. De acuerdo con la información oficial, ya se han establecido 926 hectáreas distribuidas en 318 unidades de producción, donde crecen más de 754 mil ejemplares de Agave angustifolia apoyados con donación de planta, estímulos económicos y asesoría técnica gratuita. La inversión supera los 5.6 millones de pesos y beneficia a productores de Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco y Zacualpan.
El programa Plantaciones Sustentables, impulsado por la
Secretaría del Campo y Probosque, apuesta por sistemas agroforestales y milpas
intercaladas con frutales para diversificar la producción y fortalecer la resiliencia
ambiental.
Ante esto, Alejandro Sánchez Vélez, director general de
Probosque, destacó que el agave permite transformar suelos de baja
productividad en ecosistemas útiles, productivos y valiosos para la
conservación.
Aunado, subrayan que el agave es una pieza clave para prevenir erosión, mejorar la infiltración de agua, capturar carbono y fomentar la biodiversidad, elementos esenciales para restaurar ecosistemas degradados del sur mexiquense.
