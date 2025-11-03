De fugitivo a detenido: Cae uno con replica de arma y vehículo robado en Texcoco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- La tarde de
ayer, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la
policía municipal de Texcoco lograron la detención de un hombre señalado por su
probable responsabilidad en el robo de un vehículo. La persecución comenzó en
el municipio de Tezoyuca y culminó en la colonia Xolach, en Texcoco, donde el
sujeto fue arrestado.
El hombre, identificado como Ian “N” de 28 años, fue capturado en la avenida Benito Juárez Norte, cuando trataba de escapar a bordo de una camioneta Hyundai Creta color rojo, con placas del estado de Morelos, que había sido robada previamente en Tezoyuca. Durante la inspección del vehículo, los oficiales encontraron una réplica de arma de fuego, así como cartuchos útiles.
La persecución, que se extendió por varias calles de la
zona, fue iniciada por elementos municipales de Tezoyuca, quienes solicitaron
apoyo de la SSEM y la policía municipal de Texcoco para dar alcance al sujeto.
Tras la detención, el individuo fue trasladado junto con los indicios a la
Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se le informó de sus
derechos.
Ian “N” quedó a disposición de las autoridades judiciales, quienes determinarán su situación legal en las próximas horas.
