Delfina Gómez inaugura nuevas oficinas del SMSEM y anuncia becas y modernización escolar con inversión de 300 millones de pesos
EdoMéx en Línea / Teotihaucán en Línea. Toluca.- El día de
ayer, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó un
encuentro multitudinario donde anunció una inversión histórica superior a los
300 millones de pesos utilizados en mobiliario, becas e infraestructura
escolar. El evento, que congregó a cerca de 5 mil maestros y estudiantes, se
convirtió en un auténtico festejo educativo al estilo clásico, aplausos largos,
discursos emotivos y un ambiente de renovación y esperanza.
Tras inaugurar las nuevas oficinas centrales del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, la gobernadora se dirigió al Auditorio “Agripín García Estrada”, en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, donde celebró el fortalecimiento de 695 escuelas mediante el programa “SECTI en tu Escuela, Transformando la Educación”, que ya beneficia a más de 138 mil estudiantes con acciones directas de infraestructura y entrega de mobiliario.
Además, reconoció a los 105 mil maestros sindicalizados que
hoy cuentan con una renovada casa sindical, un espacio que “pertenece al
magisterio y a la historia educativa del estado”.
Entre los apoyos entregados destacaron las becas Bienestar Olimpiada
del Conocimiento Infantil, que este año alcanzaron a 505 alumnos con una
inversión de 5 millones 050 mil pesos, así como la Beca Ciencia con Incidencia
para el Bienestar, del Comecyt, que otorgó apoyo a 2,878 estudiantes de
educación superior con un monto de 33.5 millones de pesos.
Durante el evento, se contó con la asistencia de autoridades estatales, diputadas y diputados, alcaldes, integrantes del Gabinete y figuras representativas del SMSEM como su secretario general, Jenaro Martínez Reyes, y el exsecretario Marco Aurelio Carbajal Leyva.
