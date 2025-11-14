Derrapan en moto, cae y es arrollada por un tráiler en Naucalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Las
calles de Naucalpan se vieron sacudidas cuando una motocicleta perdió el
control en el Km 16 de la carretera Naucalpan–Toluca, justo a la altura de San
Francisco Chimalpa.
A bordo viajaban Cecilia, joven pasajera que perdió la vida
de manera instantánea, y Kleyder, conductor del vehículo de dos ruedas y de
nacionalidad venezolana, quien resultó gravemente lesionado.
De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta derrapó
súbitamente, enviando a ambos contra el pavimento. En la confusión del
accidente, un tráiler que circulaba por el carril contiguo no logró frenar a
tiempo y terminó por arrollar a Cecilia, quien quedó tendida en la carpeta
asfáltica sin signos vitales.
Kleyder, malherido, fue auxiliado por automovilistas y
posteriormente por paramédicos, quienes lo trasladaron de urgencia a la Cruz
Roja de Naucalpan.
Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron para acordonar el área y desviar el tráfico. Más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo, mientras peritos trabajaban para esclarecer las causas exactas del derrape.
