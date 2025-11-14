viernes, 14 de noviembre de 2025

Derrapan en moto, cae y es arrollada por un tráiler en Naucalpan


Derrapan en moto, cae y es arrollada por un tráiler en Naucalpan

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Las calles de Naucalpan se vieron sacudidas cuando una motocicleta perdió el control en el Km 16 de la carretera Naucalpan–Toluca, justo a la altura de San Francisco Chimalpa.

A bordo viajaban Cecilia, joven pasajera que perdió la vida de manera instantánea, y Kleyder, conductor del vehículo de dos ruedas y de nacionalidad venezolana, quien resultó gravemente lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta derrapó súbitamente, enviando a ambos contra el pavimento. En la confusión del accidente, un tráiler que circulaba por el carril contiguo no logró frenar a tiempo y terminó por arrollar a Cecilia, quien quedó tendida en la carpeta asfáltica sin signos vitales.

Kleyder, malherido, fue auxiliado por automovilistas y posteriormente por paramédicos, quienes lo trasladaron de urgencia a la Cruz Roja de Naucalpan.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron para acordonar el área y desviar el tráfico. Más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo, mientras peritos trabajaban para esclarecer las causas exactas del derrape.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 