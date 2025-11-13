Descubren sin vida a párroco desaparecido de Tultepec en un canal de desagüe
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nextlalpan.- El
sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, quien se encontraba desaparecido
desde el pasado 31 de octubre, fue localizado sin vida este miércoles en el
municipio de Nextlalpan. Su cuerpo fue hallado flotando en el canal de desagüe del
municipio.
Según reportes de las autoridades, el descubrimiento se realizó en las primeras horas del día cuando personal de personal de Protección Civil y de la célula de búsqueda de Tultepec encontraron el cuerpo de un hombre envuelto en bolsas negras y sujeto a un sillón dentro del canal.
Tras el hallazgo, se notificó a la Secretaría de Seguridad
del EdoMéx y la zona fue acordonada para el trabajo pericial. Posteriormente,
la Comisión Nacional de Búsqueda confirmó que los restos correspondían al párroco
de una iglesia en Tultepec.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) procedió con el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al anfiteatro regional para realizar las pruebas genéticas necesarias que confirmen oficialmente la identidad y para iniciar la investigación sobre las causas de su muerte. Hasta el momento, ya fueron detenidos dos sospechosos por ese caso, siendo identificados como Maria Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, mismos que fueron rastreados por una motocicleta que trataron de vender, todo esto a través de trabajos de investigación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión