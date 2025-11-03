Destinarán 278 millones de pesos para impulsar la producción de maíz a través de apoyos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. El Gobierno del
Estado de México ha lanzado diversas iniciativas para fortalecer la producción
de maíz en la entidad, buscando atender las necesidades de los pequeños y
medianos productores agrícolas. Con una inversión total superior a los 278
millones de pesos, se han implementado programas y subsidios orientados a
incrementar la eficiencia en la producción, promover la mecanización y mejorar
las condiciones de los agricultores.
Entre los principales apoyos destacan los programas “Transformando el Campo” y “Por el Rescate del Campo”. En el primero, con una inversión de 11.16 millones de pesos, anunciaron que se han beneficiado a 2,230 productores con entregas de equipos, cisternas, tractores, implementos agrícolas y biofertilizantes orgánicos.
En el marco del segundo programa, se han destinado
146 millones de pesos en subsidios para pequeños productores, beneficiando a
unidades familiares con molinos de nixtamal eléctricos, sistemas de captación
de agua, motoconformadoras y otros equipos.
Además, el presupuesto general del sector agrícola en la
entidad alcanza los mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente una
tercera parte se destina a productores de maíz. Este esfuerzo ha tenido un
impacto directo en los resultados de la producción de maíz considerando que en
2024 se alcanzó una producción total de 1 millón 721 mil toneladas, con un
incremento del 3% en la superficie cosechada, pasando de 461,635 hectáreas en
2022 a 474,819 hectáreas en 2024.
Este avance también se refleja en una reducción significativa de las importaciones de maíz, que pasaron de 16.3 millones de dólares en 2022 a 6.73 millones en 2024.
