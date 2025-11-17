Detienen a tres tras robo violento de coche
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zumpahuacán.- Una
violenta mañana se registró el pasado 12 de noviembre, cuando unos delincuentes
le quitaron con violencia un coche tipo Kia Sportage blanco aun pasajero la
carretera Zumpahuacán – San Pablo Tejalpa.
Gracias a una rápida coordinación entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Guardia Nacional y la Policía Municipal, los delincuentes fueron localizados e interceptados en el Km 05 de la carretera Zumpahuacán – San Pablo Tejalpa, colonia Centro.
En el operativo fueron asegurados ambos automóviles, y detenidos tres sujetos identificados como Carlos “N” de 22 años; José “N”de 25 y Víctor “N” 23. Los detenidos fueron informados de sus derechos y presentados ante el Agente del Ministerio Público para definir su situación legal, siguiendo al pie de la letra los protocolos de actuación de las Mesas de Paz.
