Dictan 47 años de prisión a policías que ayudaron a sicarios en brutal ejecución de Nicolás Romero
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nicolás Romero.- Un
grupo de siete ex policías municipales de Nicolás Romero fue sentenciado a 47
años y 6 meses de prisión por su implicación en un homicidio ocurrido en
febrero de 2024, que deja al descubierto la corrupción y la colusión de las
fuerzas de seguridad con criminales.
La sentencia fue emitida por la Autoridad Judicial del
Estado de México, tras una exhaustiva investigación realizada por la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en el marco de la Operación
Enjambre, que busca desmantelar redes criminales dentro de las corporaciones
policiales y servicio público.
El crimen tuvo lugar el nueve de febrero del 2024, en la
colonia La Libertad de Nicolás Romero, donde un hombre fue ejecutado a tiros
mientras se encontraba en su negocio de alimentos. Ocho individuos llegaron en
dos vehículos y atacaron a la víctima, mientras los ex policías colaboraban
para obstruir el paso con una patrulla oficial, permitiendo que los sicarios
llevaran a cabo el asesinato sin obstáculos.
Los sentenciados fueron identificados como Jesús Fernando
Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera,
Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María
Isabel Alanís Rodríguez
La investigación continúa, con la Fiscalía abierta a
esclarecer otros crímenes en los que podrían estar involucrados estos ex
funcionarios. En un giro escalofriante, se indaga su posible participación en
la desaparición y asesinato de 10 personas, cuyos restos fueron hallados en
pozos en Nicolás Romero.
Por otro lado, Francisco Javier "N", alias
"El Javis", ex policía de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, fue detenido en mayo de 2025 y podría estar relacionado con
el mismo homicidio.
La sentencia también conlleva la suspensión de sus derechos civiles y políticos, y se suma a las 14 sentencias emitidas en el marco de la Operación Enjambre, una de las investigaciones más grandes y complejas contra la corrupción policial en la región.
