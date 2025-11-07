viernes, 7 de noviembre de 2025

Dictan 47 años de prisión a policías que ayudaron a sicarios en brutal ejecución de Nicolás Romero


Dictan 47 años de prisión a policías que ayudaron a sicarios en brutal ejecución de Nicolás Romero

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nicolás Romero.- Un grupo de siete ex policías municipales de Nicolás Romero fue sentenciado a 47 años y 6 meses de prisión por su implicación en un homicidio ocurrido en febrero de 2024, que deja al descubierto la corrupción y la colusión de las fuerzas de seguridad con criminales.

La sentencia fue emitida por la Autoridad Judicial del Estado de México, tras una exhaustiva investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en el marco de la Operación Enjambre, que busca desmantelar redes criminales dentro de las corporaciones policiales y servicio público.

El crimen tuvo lugar el nueve de febrero del 2024, en la colonia La Libertad de Nicolás Romero, donde un hombre fue ejecutado a tiros mientras se encontraba en su negocio de alimentos. Ocho individuos llegaron en dos vehículos y atacaron a la víctima, mientras los ex policías colaboraban para obstruir el paso con una patrulla oficial, permitiendo que los sicarios llevaran a cabo el asesinato sin obstáculos.

Los sentenciados fueron identificados como Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez

La investigación continúa, con la Fiscalía abierta a esclarecer otros crímenes en los que podrían estar involucrados estos ex funcionarios. En un giro escalofriante, se indaga su posible participación en la desaparición y asesinato de 10 personas, cuyos restos fueron hallados en pozos en Nicolás Romero.

Por otro lado, Francisco Javier "N", alias "El Javis", ex policía de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, fue detenido en mayo de 2025 y podría estar relacionado con el mismo homicidio.

La sentencia también conlleva la suspensión de sus derechos civiles y políticos, y se suma a las 14 sentencias emitidas en el marco de la Operación Enjambre, una de las investigaciones más grandes y complejas contra la corrupción policial en la región.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 