EdoMéx se lleva más de 10 medallas en los XVII Juegos Nacionales Populares CONADE 2025
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Oaxtepec.- Con garra,
empuje y ese toque de barrio que distingue al deporte popular, la delegación
del Estado de México volvió a poner en alto el nombre de la entidad durante los
XVII Juegos Nacionales Populares CONADE 2025, celebrados en esta calurosa sede
morelense.
El conjunto mexiquense integrado por 150 atletas, se fajó en
cada combate para cerrar su participación con 11 medallas; 5 de oro, 3 de plata
y 3 de bronce, resultado que les aseguró el séptimo lugar nacional.
Las luces del evento apuntaron con fuerza hacia el boxeo popular, donde los mexiquenses soltaron combinaciones de nivel internacional.
Los metales dorados llegaron gracias a Gabriela Nadine Castelán, César Ulises
Álvarez García, Alexander Ramírez Puga, Dónovan Alexis Lozada Baena y Brian Alejandro
Rodríguez Cruz.
En tanto, las platas se repartieron entre las artes
marciales populares con Dónovan Alfredo Benavides López y David Israel Peña
Cruz, además de la brillante actuación de la pugilista Valentina Cárdenas de
Jesús.
El bronce, también en artes marciales, fue para Ian Jiret
Morales, Adriano González Jiménez y Ángel Gabriel Solano Cordero.
Las autoridades del Gobierno del Estado de México junto con la SECTI y el IMCUFIDE, destacaron que estos resultados reflejan el compromiso por fortalecer el desarrollo integral de la juventud, impulsar valores y fomentar la integración comunitaria a través del deporte.
