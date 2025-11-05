Ejecutan a un hombre en Ciudad Cuauhtémoc
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- La noche
de ayer, vecinos de la calle Paloma, Ciudad Cuauhtémoc, frente a la
Preparatoria 125, alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones
de arma de fuego. Al llegar, policías estatales y municipales encontraron a un
hombre gravemente herido e inconsciente junto a un árbol.
A pesar del rápido arribo de los servicios médicos, la
víctima ya no presentaba signos vitales, dejando un ambiente de soledad entre
los asistentes.
La escena fue inmediatamente acordonada, y los agentes contaron más de cinco casquillos percutidos que fueron cuidadosamente resguardados con vasos de evidencia. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer este violento ataque.
