viernes, 7 de noviembre de 2025

El 85% los empleadores considera aceptable que los candidatos utilicen IA

Ciudad de México,  5 de noviembre de 2025.- El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de reclutamiento y selección se ha vuelto una práctica común, tanto para quienes buscan empleo como para las empresas. Según el estudio “Construyendo y Sosteniendo una Carrera Significativa en la Era de la IA” de Experis, la firma de talento tecnológico de ManpowerGroup, el 85% de los empleadores considera aceptable que los candidatos utilicen herramientas de IA en sus postulaciones.

El informe revela que 53% de las organizaciones ya emplean tecnologías de IA en sus procesos de contratación e incorporación de talento, lo que ha generado mayor apertura hacia el uso responsable de estas herramientas por parte de los candidatos.

Entre los usos considerados aceptables por los empleadores destacan:

             Conocer más sobre la empresa (33%)

             Prepararse para la entrevista (32%)

             Personalizar el CV (28%)

             Resolver problemas en pruebas de evaluación (26%)

             Responder preguntas durante una entrevista (24%)

             Mejorar portafolios profesionales (23%)

Los empleadores valoran que los candidatos dominen herramientas tecnológicas que les permitan investigar, preparar y comunicar mejor sus habilidades, para temas que incluyan la búsqueda de información en general, el conocimiento de la propia organización y la preparación para las entrevistas.

“La inteligencia artificial no es una amenaza, sino una aliada estratégica para las personas y las organizaciones. La clave está en desarrollar pensamientos resilientes que combinan capacidades humanas con el uso inteligente de la tecnología”, afirmó Jorge Gamero, Director de Experis para Latinoamérica.

Brecha en la adopción empresarial

Sin embargo, la adopción de la IA no es homogénea. Las empresas que aún no han integrado estas herramientas en sus procesos de contratación tienden a ser menos receptivas al uso de IA por parte de los candidatos.

Entre los principales retos para su implementación, el 34% de los empleadores señala el alto costo de inversión como la principal barrera. Además, un 33% de los líderes tecnológicos afirma que el impacto de la IA en los negocios aún no está completamente claro.

“Estamos frente a una brecha entre lo que se espera de la IA y lo que efectivamente se está aplicando. Esto representa una gran oportunidad para que los profesionales lideren desde sus roles, proponiendo soluciones basadas en IA que impulsen eficiencia y valor agregado”, agregó el  Director de Experis para Latinoamérica.

