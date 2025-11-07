El 85% los empleadores considera aceptable que los candidatos utilicen IA
Ciudad de México, 5
de noviembre de 2025.- El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los
procesos de reclutamiento y selección se ha vuelto una práctica común, tanto
para quienes buscan empleo como para las empresas. Según el estudio
“Construyendo y Sosteniendo una Carrera Significativa en la Era de la IA” de
Experis, la firma de talento tecnológico de ManpowerGroup, el 85% de los
empleadores considera aceptable que los candidatos utilicen herramientas de IA
en sus postulaciones.
El informe revela que 53% de las organizaciones ya emplean
tecnologías de IA en sus procesos de contratación e incorporación de talento,
lo que ha generado mayor apertura hacia el uso responsable de estas
herramientas por parte de los candidatos.
Entre los usos considerados aceptables por los empleadores
destacan:
● Conocer
más sobre la empresa (33%)
● Prepararse
para la entrevista (32%)
● Personalizar
el CV (28%)
● Resolver
problemas en pruebas de evaluación (26%)
● Responder
preguntas durante una entrevista (24%)
● Mejorar
portafolios profesionales (23%)
Los empleadores valoran que los candidatos dominen
herramientas tecnológicas que les permitan investigar, preparar y comunicar
mejor sus habilidades, para temas que incluyan la búsqueda de información en
general, el conocimiento de la propia organización y la preparación para las
entrevistas.
“La inteligencia artificial no es una amenaza, sino una
aliada estratégica para las personas y las organizaciones. La clave está en
desarrollar pensamientos resilientes que combinan capacidades humanas con el
uso inteligente de la tecnología”, afirmó Jorge Gamero, Director de Experis
para Latinoamérica.
Brecha en la adopción empresarial
Sin embargo, la adopción de la IA no es homogénea. Las
empresas que aún no han integrado estas herramientas en sus procesos de
contratación tienden a ser menos receptivas al uso de IA por parte de los
candidatos.
Entre los principales retos para su implementación, el 34%
de los empleadores señala el alto costo de inversión como la principal barrera.
Además, un 33% de los líderes tecnológicos afirma que el impacto de la IA en
los negocios aún no está completamente claro.
“Estamos frente a una brecha entre lo que se espera de la IA y lo que efectivamente se está aplicando. Esto representa una gran oportunidad para que los profesionales lideren desde sus roles, proponiendo soluciones basadas en IA que impulsen eficiencia y valor agregado”, agregó el Director de Experis para Latinoamérica.
Acerca de Experis:
Experis, una de las marcas especializadas de ManpowerGroup, es líder global en soluciones de tecnología a través del mejor talento. Con presencia en más de 50 países, Experis ayuda a las empresas a avanzar en su transformación digital, proporcionando talento de clase mundial esencial para enfrentar los desafíos del futuro. Aprovechando su amplia experiencia, Experis impulsa a las organizaciones en el proceso de adopción tecnológica, ofreciendo soluciones flexibles y personalizadas que se ajustan a sus necesidades, y acompañando su ritmo de cambio de manera ágil y efectiva.
