Encuentran cuerpo sin vida de una mujer en Acolman


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acolman.- Un nuevo escalofriante hallazgo fue registrado en la comundiad de Santa Catarina, cuando una mujer fue encontrada sin vida sobre un terreno baldío ubicado en el Camino Viejo a San Marcos.

De acuerdo con los primeros informes, vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades tras descubrir el cuerpo de una fémina tirada boca abajo, aparentemente sin vida. De inmediato, elementos de la Policía Municipal de Acolman se trasladaron al sitio, confirmando que la infortunada mujer ya no contaba con signos vitales.

La víctima, de entre 30 y 35 años de edad, vestía pantalón negro, blusa negra y chamarra gris, además de portar una mochila cuyo contenido no fue revelado. Su identidad permanece desconocida hasta el momento.

Trascendió que el cuerpo presentaba huellas visibles de violencia, por lo que se presume que la mujer fue asesinada a golpes y abandonada allí después de ser agredida.

El sitio fue acordonado por los uniformados, mientras se solicitaba la presencia del Ministerio Público, quien llevó a cabo las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cadáver.

Se inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, y no se descarta que el móvil esté relacionado con problemas personales o de otra índole, aunque las autoridades guardan hermetismo en torno al caso.

Mientras tanto, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

