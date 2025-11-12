Encuentran cuerpo sin vida de una mujer en Acolman
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acolman.- Un nuevo
escalofriante hallazgo fue registrado en la comundiad de Santa Catarina, cuando
una mujer fue encontrada sin vida sobre un terreno baldío ubicado en el Camino
Viejo a San Marcos.
De acuerdo con los primeros informes, vecinos del lugar
dieron aviso a las autoridades tras descubrir el cuerpo de una fémina tirada
boca abajo, aparentemente sin vida. De inmediato, elementos de la Policía
Municipal de Acolman se trasladaron al sitio, confirmando que la infortunada
mujer ya no contaba con signos vitales.
La víctima, de entre 30 y 35 años de edad, vestía pantalón
negro, blusa negra y chamarra gris, además de portar una mochila cuyo contenido
no fue revelado. Su identidad permanece desconocida hasta el momento.
Trascendió que el cuerpo presentaba huellas visibles de
violencia, por lo que se presume que la mujer fue asesinada a golpes y
abandonada allí después de ser agredida.
El sitio fue acordonado por los uniformados, mientras se
solicitaba la presencia del Ministerio Público, quien llevó a cabo las
diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cadáver.
Se inició una carpeta de investigación por el delito de
feminicidio, y no se descarta que el móvil esté relacionado con problemas
personales o de otra índole, aunque las autoridades guardan hermetismo en torno
al caso.
Mientras tanto, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión