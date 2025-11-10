Encuentran dos cadáveres encajuelados en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- La mañana
de ayer, dos hombres fueron hallados sin vida, maniatados y envueltos en
plástico, dentro de un vehículo estacionado en la Prolongación Arboledas, en la
colonia Mathzi 2, en el municipio de Ecatepec. La alarma fue dada por vecinos
que reportaron el hallazgo del automóvil, un Chevrolet Ónix de color azul, en
la vía pública.
Las víctimas fueron identificadas como Ángel Alexis
"N", de 27 años, y Juan Carlos "N", de 31. Ambos
presentaban signos evidentes de haber sido sometidos a tortura, y se
encontraban en una posición que sugiere que fueron víctimas de un ajuste de
cuentas o de un crimen de origen desconocido.
El vehículo fue asegurado por la Fiscalía del Estado de
México para continuar con las indagatorias, mientras que peritos de la
dependencia se encargaron de recolectar pruebas en el lugar. Aunque las causas
de este crimen aún no son claras, la situación de violencia que aqueja al
municipio sigue siendo un tema preocupante para los habitantes de la zona.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido más
detalles sobre los responsables del asesinato o si se trata de una banda
organizada, pero las investigaciones siguen en marcha.
Los cuerpos fueron identificados por familiares, siendo un hijo y su amigo las víctimas.
