Entregan apoyos a pirotécnicos mexiquenses
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Gobierno
del Estado de México a través de la Secretaría General de Gobierno y el
Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI) entregaron apoyos económicos para
que los artesanos pirotécnicos trabajen con más seguridad, mejor infraestructura
y nuevas oportunidades.
Estas acciones buscan mejorar las medidas de prevención,
reforzar instalaciones, ampliar la cobertura a más municipios y sumar nuevos
beneficiarios a este esfuerzo estatal.
Los apoyos están pensados para modernizar talleres, puntos
de producción y venta, robustecer condiciones laborales, prevenir accidentes
con mejores protocolos y extender beneficios a más rincones del Estado de
México.
Un total de 44 artesanos recibieron apoyo este año,
incluyendo a personas afectadas por el lamentable accidente del 11 de junio en
La Saucera, Tultepec, quienes ahora cuentan con un impulso para reconstruir sus
espacios de trabajo. Los municipios beneficiados fueron Texcoco, Texcaltitlán,
Tultepec, Naucalpan, Temascalcingo, Zumpango, Jaltenco, Axapusco, San José del
Rincón, Chalco, Zacualpan, Temascalapa y Almoloya de Juárez.
Alfredo Efrén Vega López, de Temascalcingo, agradeció a la
Gobernadora y al IMEPI y señaló que este apoyo le permitirá mejorar sus
instalaciones para trabajar con mayor seguridad.
La selección de beneficiarios se realizó con criterios
claros, enfocándose en nuevos participantes, mediante un proceso transparente,
sin clientelismo ni compadrazgos, y dando consideración especial a quienes
sufrieron afectaciones en el accidente del 11 de junio.
El histórico de beneficiarios refleja el crecimiento de este programa; 14 en 2021, 16 en 2022, 22 en 2023, 47 en 2024 con la nueva administración y 44 en 2025.
