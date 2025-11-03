Formalizan entrega del Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec al IMSS
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Después
de una década de abandono, el Gobierno del Estado de México formalizó la
transferencia del Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec al Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS). La inauguración de este centro de salud se enmarca en
el Plan Integral de la Zona Oriente, con una inversión total que supera los
2,000 millones de pesos, y tiene como objetivo garantizar la atención médica de
calidad a más de 4 millones de habitantes del Valle de México.
El hospital, que ocupa una superficie de casi 10,000 metros
cuadrados, contará con 40 camas hospitalarias, 27 consultorios, y dos
quirófanos, además de un acelerador lineal de última generación. Entre sus 16
especialidades, destacan oncología quirúrgica, quimioterapia, medicina nuclear
y rehabilitación, entre otras.
En el acto protocolario, celebrado en Ecatepec, participaron
la Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México, Mónica Chávez Durán; y la
Jefa de Unidad de Evaluación de Órganos Desconcentrados del IMSS, Jaqueline
Emiliam Moreno Gómez.
Chávez Durán destacó que la transferencia del hospital es un
avance significativo en la lucha contra la desigualdad social y el acceso
universal a la salud. "Este hospital no solo representa una inversión en
infraestructura, sino también un compromiso con la salud de todos los
mexiquenses", afirmó.
La nueva infraestructura de salud contribuirá a reducir las brechas de desigualdad en una de las regiones más pobladas y con mayores contrastes en el país, garantizando una atención digna y de calidad para la niñez mexicana.
